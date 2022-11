A korábbi években 52 kórházi osztály kapott címet, ők ös - szesen 22 kórházból pályáztak az ország egész területéről, és az utóbbi két évben 12-en innovációs díjban is részesültek. Ez a pályázat indult el az idén is, amellyel a mozgalom célja ezúttal is a jó gyakorlatok és innovatív ötletek gyűjtése és láthatóvá tétele mindkét területen: betegeknek és családjuknak és az egészségügyben dolgozó kollégáknak. Pályázni három kategóriában lehet: a Családbarát Kórházi Osztály 2023 cím esetén a beadási határidő 2022. 12. 16.

A pályázatnak két része van: az első fejezet a kórházi osztály mint gyógyító-szolgáltató, a második a kórházi osztály mint munkahely család- és emberbarát működését vizsgálja. A Családbarát Kórházi Innováció 2023 közönségdíjra a közönségszavazás január 1-jén kezdődik. A közönségszavazáson való részvétel opcionális, ennek hiányában is érvényes a pályázat. A Családbarát Kórház 2023 díjra 2023. február 28-ig pályázhatnak az intézmények. A díjakat a Magyar Kórházszövetség 2023. évi kongresszusán adják át.