A megyeszékhelyen is lesz adventi vásár, aminek már a pontos időpontját és programját is tudni lehet: november 18-án kezdődik és egészen december 23-áig tart. A pavilonokat elkezdték összeszerelni a főtéren, és fölkerült a díszkivilágítás több szakasza is.

Ahogyan azt már megírtuk, a díszkivilágítás vállalkozói összefogásnak köszönhetően valósul meg, viszont óriáskerék az idén nem lesz.