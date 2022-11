November 16-án 137. alkalommal kelt útra a gyaloglóklubos csapat. Lehetne nagyobb is ez a szám, de a pandémia miatt kénytelenek voltak kihagyni hónapokat, ezenkívül az esős szerdákon és a piros betűs ünnepeken továbbra sem mozdulnak ki, mondja Teca. Az állandó résztvevők – hacsak nem teljesítenek nagyszülő-szolgálatot és az egészségi állapotuk engedi – mindig megjelennek. Most téli időszámítás van, hamar sötétedik, így 15 órakor indulnak a Tourinform elől.

Teca a kezdetektől naplót vezet, dokumentálja a megtett méterek számát és a lépésszámot is: e szerint 8–17 fő „túrázik” rendszeresen a városban. Egyszer rekordot döntöttek: 2021. augusztus 25-én 32-en indultak útnak, igaz, akkor a Városháza dolgozói is mentek a parkavató sétára. Adódik a kérdés: találnak-e még újabb helyszíneket a tempós sétára?

– Kőszeg ilyen szempontból kisváros, egy idő után elfogynak a helyek, amiket még nem jártunk be. Egy ideje a frissen felújított utakat vesszük célba, alig várjuk, hogy elkészüljön egy-egy szakasz. Így jutottunk el legutóbb a Hegyalja utcába, előtte a Felső körútra, az Űrhajósok utcájába is. Általában még szerda délelőtt is rejtély, aznap hová megyünk: a Fő téren, közvetlenül a találkozó előtt döntjük el. Séta közben szóba kerül a sütés-főzés, a kertészkedés, a gyerekek, az unokák. Mozgunk és friss levegőn vagyunk. Mindenki várja a szerdát, azt, hogy mehessen sétálni – foglalja össze a gyaloglás lényegét Teca.

– Monspart Saroltának köszönhetjük a mozgalmat. A tájfutásban 14-szeres, sífutásban hatszoros magyar bajnok kezdte el népszerűsíteni a 65 év felettieknek a mozgást országszerte. Lépjünk együtt az egészségünkért! Ez volt a jelmondatunk, ezt valljuk ma is.