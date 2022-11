Töktermesztéssel már nagyon régóta foglalkozik a családunk, a szüleim kezdték a bérsajtolást úgy huszonöt évvel ezelőtt – kezd bele Szabó Gáborné Timi, majd hozzáteszi: olajos magvakat dolgoznak fel, a tökmag mellett például mákot és diót is. Utóbbi azért különleges, mert a tökmaghoz hasonlóan hidegen és melegen is lehet sajtolni. A hidegen sajtolt dióolaj igazi gourmet alapanyag, emellett az egészséges és változatos étrendben is kiemelkedő helyet foglal el. Amúgy az Őrségben inkább a melegen sajtolt tökmagolajnak van hagyománya. A hidegen sajtolás kíméletesebb eljárást jelent, sokan ezt kérik. Előnye, hogy a készítés során nem éri hőhatás a tökmagot. Ez „nyersebb” ízű, mint a melegen sajtolt olaj, utóbbinak a só és a pirítás ad egyedibb ízt. Minél szárazabb a mag, annál könnyebben lehet darálni, ez az első munkafolyamat és nagyon fontos.

A finom, lisztszerű darálékból só és víz hozzáadásával tökmagmassza készül dagasztással, majd következik a pirítás és a préselés. A kezdetekkor a tökmagolajat kézi erővel „ütötték ki”, ez a kifejezés a mai napig megmaradt. A technológia sokat fejlődött az idők folyamán, manapság a hidraulikus prések segítségével inkább „olajnyomásról” beszélhetünk. – A tapasztalat szerint három kiló tökmagból biztosan lesz egy liter olaj – mondja Timi. Az idén jó volt a töktermés, mert náluk volt napsütéses idő és eső is. A tökmagból nyert olajat ételek ízesítésére használják: salátákra, savanyú káposztára, burgonyára, hagyma-, illetve babsalátára, sült tojásra és kocsonyára öntve is fogyasztják. A préselés után a végtermék az úgynevezett pogácsa, amely visszadarálható, és felhasználható például pogácsa- vagy kenyérsütéshez. De nagyon szeretik a horgászok is, mert kiváló csali. A hegyhátszentjakabi préselő műhelyben egész évben van friss olaj, de azért az ősz és a tél a főszezon. A munkában nagy szerepet vállalnak a szülők, Kósik Gyula és felesége, Erzsi. Timiék nemrég egy bemutatópajtát alakítottak ki a szomszédos Őrimagyarósdon, oda a turistákat várják.