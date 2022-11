Ismert, az ingatlancsomag eladása előtt tavaly a pályáztatás során csak egy cég maradt állva, mert a másik, licitálni kívánó kft pályázati anyagához nem készített favédelmi tervet. Ezt akkor Németh Ákos tanácsnok nagyon nagy előrelépésként értékelte. A Homok úti beruházás favédelmi tervének megismerése érdekében most a szombathelyi önkormányzathoz fordultunk. Kérdéseket is feltettünk, hogy megtudjuk: hozzájárultak-e a területen zajló tarvágáshoz? A Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt.-t is megkerestük, hogy világossá válhasson: még mennyi fát kívánnak kivágni azért, hogy újabb társasházak épülhessenek Szombathelyen.