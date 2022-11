– Szombathely után Ják az első állomás, az első lakott település a Via Sancti Martini útvonalon. Szeretnénk Szent Márton kultuszát felkarolni és megőrizni, szívesen látjuk a zarándokokat – innen az első alkalommal meghirdetett Szent Márton futóverseny ötlete. Tóth Ernő, Ják polgármestere hozzátette: jelképes üzenete is van az eseménynek, hisz Márton életében kétszer is elakart futni a rá váró feladat: a katonaság, illetve a püspökség elől. Szólt arról is, a helyi futballt sikerült visszahelyezni a megyei térképre, de a tavaly megalakult Jáki Szabadidős és Sportegyesületben valamennyi sportolónak és valamennyi sportágnak szeretne helyet, lehetőséget biztosítani.