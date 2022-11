A Vas Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Kőszegi utcai irodájában elsőként Halász Imréné Németh Krisztina, a Soroptimist International Club Szombathely Colonia Savaria alelnöke beszélt a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján, november 25-én induló kampányukról. December 10. az emberi jogok nemzetközi napja. Előtte 16 napon át a nők világszerte felhívják a figyelmet a mindenkit megillető emberi jogokra és azok szélsőséges megsértésének problémájára – mondta. Közösségi oldalukon a témához kapcsolódó tartalmakat osztanak meg, Programjaik között említett egy november 29-i online beszélgetést, amelyben az internetes bántalmazásra hívják fel a figyelmet, egyebek mellett arra, hogyan tudják segíteni a szülők a gyermekeket.

Ugyancsak november 25-én 17 órakor dr. Hauberl Emőke természetgyógyász, kineziológus és Bóday Ádám agrármérnök, kutató, feltaláló érkezik Szombathelyre, a Zarkaházi Szily-kastélyba. Előadásuk témáját – hogyan hatnak emésztésünkre a rajtunk és bennünk élő „telepesek”, mikroorganizmus-tömeg, hogyan érhető el a természetes harmónia – Bangó Mária Mira, a Mira Orient Art Kulturális és Jóléti Alapítvány elnöke ismertette. Az előadás ingyenes, ám előzetesen regisztrálni kell.

Az idén is keresi a Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház a megyében kiemelkedő tevékenységet végző önkénteseket. Civil-, non- és forprofit szervezetek, intézmények és önkormányzatok is tehetnek javaslatot a jelölt és tevékenysége bemutatásával, a jelölés indoklásával december 1-jéig, hívta fel a figyelmet Gorza Norbert, a 2023 januárjától tevékenységét megszüntető szervezet irodavezetője. A zsűri által kiválasztott három önkéntest az erkölcsi mellett anyagilag is elismerik. A díjátadót december 5-én 15 órakor tartják.

Négy alkalommal készít ajándékokat novemberben a Gagarin úti szakosított intézet lakóinak a Vasi Ifjúságért Egyesület. Az apró meglepetéseket – filcdíszeket, quilling technikával készített karácsonyfadíszt, csipeszangyalt – december elején adják majd át – erről Borsos-Lajos Krisztina programkoordinátor beszélt.