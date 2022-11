Novemberben - 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - újabb 4,5 százalékos nyugdíjemelés érkezik. - A kormány legfontosabb vállalása volt, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét a legnehezebb helyzetben is megőrzi. Ebbe illeszkedik bele a mostani emelés is. Bízunk abban, hogy ezt a vállalásunkat a fenyegető világhelyzet közepette is, továbbra is fenn tudjuk tartani – fogalmazott lapunknak dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője. Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője pedig arra emlékeztetett: - Bár háborús válság és szankciós infláció vesz minket körül, ránk számíthatnak a nyugdíjasok. A nyugdíjak össze 2010 óta közel 70 százalékkal nőtt. - Amit ígértünk, betartjuk: a nyugdíjak értékét megőrizzük – húzta alá V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, aki hangsúlyozta: - Minden gazdasági nehézség ellenére, amit az elhibázott brüsszeli szankciók okoznak, világossá tettük számunkra mi a prioritás: ezek között ott van az, hogy a nyugdíjasok helyzetét nem engedjük romlani.