A megújított épületeknek és programhelyszíneknek köszönhetően tavaly óta már télen is gyermekmosollyal telik meg a zánkai táborhely. A többnapos, ottalvós táborokba idén mintegy 11 ezer résztvevőt várnak. Összesen kilenc turnusban kapcsolódhatnak ki a diákok, akik adventi programokon, koncerteken, cirkuszi előadáson és sportprogramokon is részt vehetnek. Emellett idén öt alkalommal családi, ünnepi hétvégéket is tartanak télen a zánkai táborban. A családi turnusokba 5 ezren érkezhetnek. A programokat, az iskolások utazási költségét, valamint az ünnepi tábor során az étkezést és a hazaútra való hidegcsomagot is a táboroztatási programban biztosítja aszervező Erzsébet Alapítvány.

A turnusokra csoportosan lehetett jelentkezni. Az Erzsébet Alapítvány magyarországi székhelyű köznevelés intézmények (általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények) jelentkezését várta 1-8. évfolyamos tanulókkal.