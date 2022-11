Az évértékelő jelentésből kiderül: a 2022-es év októberig tartó időszaka a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén alapvetően a sokéves átlagnál 3,2°C-kal melegebbnek bizonyult, a csapadék mennyisége viszont döntő többségében - négy hónapot kivéve - a sokéves átlag alatt maradt. Összesen 28 mm az összegzett éves csapadékhiány. Árvízvédelmi szempontból nyugodt időszakot hagyunk magunk mögött, a 2021. évi őszi felülvizsgálat lezárása óta nem kellett árvízvédelmi készültséget elrendelni.

Az évértékelőn elhangzott: szakemberhiánnyal küzd az igazgatóság, amelynek újabban a hódokkal is meg kell küzdenie.

Kitértek a beruházásokra is. Az igazgatóság az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közösen mintegy 2,6 milliárd forint összköltséggel árvízvédelmi célú projektet valósít meg. A projekt első részében a Rába-völgyben, Szentgotthárdon, Körmenden és Sárváron kerül sor fejlesztésekre, melyek között árvízvédelmi támfal építése, mederbővítés, lefolyási viszonyok javítása és műtárgyfejlesztés is szerepel. A projekt második elemeként jelenleg zajlik Kőszeg és Lukácsháza térségében a Gyöngyös-patak 11+940 - 16+030 km szelvények közötti átfogó mederrendezése is.

A működési területükön összesen hat védelmi raktárt tartanak fenn és üzemeltetnek. A védelmi készletek és védelmi eszközök felülvizsgálata is megtörtént. A raktárban tárolt anyagok és berendezések a védelmi szakaszokon az árvízvédekezéshez szükséges mennyiségben rendelkezésre állnak. A védelmi raktárakban összesen mintegy 215 ezer zsákot tárolnak, s szükség esetén 11 db nagy, 17 db kis teljesítményű mobilszivattyú is áramfejlesztőkkel együtt áll rendelkezésre.