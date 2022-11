Csatári István 80 éves, korábban majdnem harminc évig dolgozott gombaszakértőként a Szombathelyi Vásárcsarnokban. A gombák szeretetét és ismeretét a nagyszüleitől hozta, és végigkíséri az egész életét. Amellett, hogy cipész szakmát tanult, cipőipari technikumot végzett, mindig járta a Szombathely környéki erdőket: az újperintit, a nárait, a jákit, jól ismerte a szentpéterfai erdőt, kedvenc helye pedig a Sárvár-Gérce környéki Farkas-erdő volt. Az utóbbi években Zsennyébe jár, nem árt, ha a környékbeliek tudják, hogy mindennap megfordul a faluban egy hivatásos gombavizsgáló, akinek megmutathatják, amit szedtek. Zsennyében nincs erdő, de a legelőn rengeteg lilatönkű pereszke terem, aminek nincs gyilkos változata, de a szegfű- vagy tyúkgomba összetéveszthető a parlagi tölcsérgombával, ami súlyosan mérgező.

Csatári István a jáki erdőben szedett vargányát szárogatva tette el télire leveshez

Forrás: Unger Tamás

Csatári István a kicsi gombákat nem szedi le, inkább másnap visszamegy értük, mert tudja, hogy jót tesz nekik a hajnali pára és az erős köd, amiben tovább növekedhetnek. Sokan szeretik a frissen szedett gombát, a lilatönkű pereszkéből nagyon finom pörkölt készül, Pityu bácsi párja, Teri néni savanyúságot készít belőle, ecetes-sós-cukros felöntőlével, mustármaggal, borssal ízesítve, erőspaprikát, fokhagymát is tesz hozzá. Csatári István 1983-tól 2007-ig dolgozott a szombathelyi piacon, az akkori igazgató, Pölöskei László kérésére végezte el a gombaszakértő iskolát, kétszer is vizsgázott. A javaslatára vettek fel még két embert, amikor a hozzáértő kollégák kiestek a munkából (Déri Károly beteg lett, és a felesége is abbahagyta), így nem kellett olyan hosszú ideig sorban állva várakozni a gombavizsgálatra, amihez két helyiséget alakítottak ki.