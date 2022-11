Az ingatlancsomag pályázati felhívásának elfogadása előtt a Homok úti terület forgalmi értékét ingatlanforgalmi értékbecslő állapította meg. A pályázati felhívást tavaly júniusban hagyta jóvá a közgyűlés – ez derült ki dr. Károlyi Ákos szerkesztőségünknek küldött válaszleveléből. A jegyző hozzátette azt is: az önkormányzat a rendelkezésére álló hatósági eszközzel – a településképi véleményezési eljárás során – kizárólag a közgyűlés által elfogadott vázlattervvel és a favédelmi tervben írt javaslatokkal összhangban készített műszaki tervdokumentációt támogatott. Utalt arra is, hogy az építést engedélyező hatóság a kormányhivatal illetékes főosztálya. Arra vonatkozólag, hogy milyen értékű lehetett a faállomány a Homok úti területen, a jegyző úgy tájékoztatott: „A fák kivágása tekintetében felmerülő esetleges bevételekről és költségekről a beruházó adhat […] tájékoztatást.” Megtudtuk azt is: a régi városi strand területére vonatkozó favédelmi terv négy lombos fát javasolt megőrzésre, amelyből az elfogadott vázlatterveken hármat tartottak meg.