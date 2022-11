A Dolgozók úti kerékpárút és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra csatlakozásánál volt a gyülekezőpont, ahonnan egy rövid eligazítás után kiosztották a fáklyákat azoknak, akiknek nem volt lehetőségük magukkal hozni sajátot, majd elindultunk.

Szabályszerűen, a túravezető Jusits Gergely ment legelöl fáklyával, a sor végén pedig szintén egy fáklyás felnőtt, így biztosítva azt, hogy senki nem marad le, hiszen nem lett volna kellemes senkinek sem, ha lemarad, vagy eltéved a sötétben. A túra meglehetősen kezdő- és gyerekbarát volt, a táv kicsivel volt több mint 5 kilométer, és nagyjából másfél óra alatt be is jártuk az előre megtervezett útvonalat. Néhány pocsolya meg egy kis sár kivételével az ösvények is szárazok voltak, így a jó élmény mellé csak sáros cipőket vihettek haza a túrázók, senki sem ázott el.

A túra közben többször is kialudtak a fáklyák, hogy teljes pompájában tudjuk megcsodálni a csillagos eget. Szerencsénk volt, mivel eléggé kevés felhő volt az égen szombat este. A megállók alatt, főként a gyerekeknek, de a felnőttek számára is érdekes csillagászati gyorstalpalót hallhattunk, mint például hogyan függ össze a Nagy Göncöl csillagkép és a Sarkcsillag. Hiszen, ha a Nagy Göncöl jobboldali két kereke közti távolságot megötszörözzük függőlegesen fölfele, akkor pontosan a Sarkcsillaghoz jutunk, amelyből már könnyedén meghatározhatjuk az égtájakat.

A túra többi részében végig égtek a fáklyák, amely nagyon hangulatos és az idősebbeknek akár nosztalgikus élmény is lehetett. A gyerekek láthatóan nagyon élvezték a saját fényforrásukat, és a hozzá tartozó felelősséget. A gyerekek és a felnőttek is figyelmesek voltak, így egy megpörkölődött kabát sem bánta a szombat esti kiruccanásunkat.

Nagyon kellemes, családias élmény volt mindenki számára a túra, igaz, egy gyakorlottabb túrázó számára ez csak egy esti sétának számít, de a gyerekek miatt ez így volt rendjén. Hiszen több kisember is eljött szüleivel, így kis csoportunk biztosan szép látvány lehetett a főutakon haladó autósoknak, és biztosan okoztunk pár felvont szemöldököt is a járművezetők körében.

A következő ilyen túra december negyedikén lesz, minden hozzá tartozó információt megtalálhatnak majd az egyesület oldalán az érdeklődők.