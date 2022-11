Októberben a nappali időjárás jellemzően inkább a nyarat idézi, azonban éjszakai hőmérsékleten már érezni a feltartóztathatatlan ősz közeledtét. Ezt nem csak a pulóverek vastagodásán érezzük, de vizeink hőmérséklete is lassan hűlni kezd. Ezt a változást a halak is megérzik, és a megszokott nyári hal eloszlás átrendeződni látszik. A korábban a távoli folyómederben táplálkozó, termetesebb példányok mozgolódni kezdenek, intenzív táplálék keresésbe fognak, hogy feltöltsék tartalékaikat a téli szűkösebb hónapokra. Folyóink békés halainak királyát, a márnát sikerült horogra csalnia Vörös Zoltánnak is, aki a Rábán fogta ezt a gyönyörű példányt október közepén. A hal súlya 4,90 kilogrammot nyomott, sebfertőtlenítés és fotózás után visszaengedték a folyóba. Szívből gratulálunk a szép fogásokhoz!

