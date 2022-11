A keddi gólyaavatónak a hagyomány szerint az Agora – Művelődési és Sportház adott otthont, ahol a szurkolókkal együtt nagyjából ötszázan voltak jelen. A gólyaavató lényege, hogy a szombathelyi iskolák megmérettessék magukat több különböző versenyszámban. Idén kilenc iskola nevezett a versenyre. Az eseményen jelen volt Horváth Soma alpolgármester is, aki köszöntötte a fiatalokat, és arra buzdította őket, hogy ne a versengésre figyeljenek, hanem próbáljanak meg minél több barátságot kötni az est folyamán.

A diákpolgármester, Imre Marcell elmondta: igyekeztek úgy összeválogatni a feladatokat és a zsűrit, hogy minél színesebb és szerteágazóbb, több szempontú legyen a versenyzés és a bírálat is. A feladatok között volt hulahoppozás, székfoglalás és természetesen nem maradhatott el a táncverseny sem. Emellett a csapatoknak az előre „kihúzott” országra jellemző étellel is készülniük kellett, hiszen idén nagy hangsúlyt fektettek a szervezők a kulturális színességre, így minden csapat egy véletlenszerűen kisorsolt országot mutatott be, amelyek között ott volt Magyarország, Görögország, az USA, Németország vagy Oroszország is.