A szombathelyi Csónakázótónál legutóbb október 1-jén az integrált horgászaton találkoztunk vele, amikor sport- és fogyatékkal élő hobbihorgászok párban versenyeztek. Előtte a Rendőr Horgász Európa Bajnokságról hallatott magáról: a szegedi Maty-éri evezős pályán ötödmagával(a vasi Tacklebait Regional Team tagjaként) 8. helyen végeztek a regionális csapatok versenyében. Most megint a Csónakázótónál beszéltünk meg találkozót: Imre „a nyugalom és béke szigetéről”, rábatöttösi családi házukból utazott be egykori lakóhelyére, Szombathelyre, hogy szeretett hobbijáról és a hivatásáról is faggathassuk.

Bot, orsó, spéci etetőanyag, merítőháló és versenyláda – mindent kikészít a stégre, mire odaérünk, és magyarázza: most kettőt hozott, de a versenyhorgászat egybotos, csak a módszerek változnak. A horgászbotok és -zsinórok a vízben egymástól megfelelő távolságban, az ő életében a fonalak összefonódtak és szétváltak.

– A peca volt előbb. Gyerekként először fűzfavesszővel, aztán erősebb spárgával próbálkoztam, gombostűből volt a horog, boros dugóból kifaragva az úszó. Később kaptam egy tárolóorsós pecabotot nádból. A kisebb patakokban fogtunk halat Vas megyét járva. A ’70-es évek közepétől tartoztam a Munkás Horgász Egyesülethez. Később háttérbe szorult a peca: felváltotta a sport, a foci, az is hosszan elkísért, de amint lehetett, a vízparton voltam. 1988-ban egyesületet váltottam: az Elektromosokhoz igazoltam. Tagból az évek alatt vezetőségi tag és elnökhelyettes lettem, később, ahogy fejlődött az egyesület, a sportfegyelmi szabályzat betartatásáért feleltem – meséli.

Közben szakmát tanult: autószerelő lett. 1977-ben kezdte a tanulmányait a MÜM 405-ös Ipari Szakmunkásképző Intézetben. A XII-es autójavítóban volt tanuló, ott dolgozott ’88. július 1-jéig autószerelőként. 1983-ban megházasodott, három gyermekük született. Utána került a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság állományába.

– Két rokonom is rendőr volt, agitált a család. Biztos megélhetést kínált, és vonzott is a pálya. Hat hónapos próbaidő után egyéves képzés várt rám. 92-ben zászlósképzőt végeztem kitűnő eredménnyel, zászlós lettem, közben érettségiztem is. Kezdetben járőrként, utána a megyei rendőr-főkapitányság beavatkozó alosztályán dolgoztam. 1992-ben megszületett a harmadik gyermekük, több időt akartam a családdal tölteni, így váltottam: Felsőcsatáron körzeti megbízottként láttam el szolgálatot. Utána a Szombathelyi Rendőrkapitányságon kaptam szolgálatparancsnoki kinevezést: 2005. december 31-ig az Őr- és Járőr Alosztályt vezettem. 2006 januárjától a megyei rendőr-főkapitányság személyzeti osztályára kerültem szakoktatónak. Önvédelem, lövészet, sport, az állomány fizikai felmérése, válogatókra vittük az állományt – testhezálló munkát kaptam. Később a törvény lehetőséget adott arra, hogy a megfelelő szolgálati idővel nyugdíjba vonulhattam, és éltem a lehetőséggel. Majd a városi ügyészségen lettem biztonsági őr 2016 májusáig – azóta élem a szolgálati járadékosok életét – mondja.

Imre még rendőrségi összekötőként a ’2000-es évek elején került kapcsolatba a szövetség halvédelmi tevékenységével. Munkája révén – felfrissítették és szorosabbá tették a kapcsolatot – kiváló együttműködés alakult ki a rendőrség és a szövetség között.

– Minden évben megbeszélésre hívtuk az egyesületi vezetőket, hogy értékeljük az évet. Közös ellenőrzéseket hajtottunk végre a megye tavain, folyóin. Nagy eredménynek számított, hogy minden kapitányságon kijelöltek egy-egy kapcsolattartót a horgászszövetség és a megyei rendőr-főkapitányság között. Jómagam néha kevesebb, máskor több időt tudtam a vízparton tölteni, a gyerekeim sokáig jöttek velem. A nagyobbik fiam nem a finomszerelékes módszerben utazik, ő bojlis horgász. Évek óta a nemzetközi balatoni bojlis verseny résztvevője. Ahogy több időm lett, nekem is jobban jöttek az eredmények, és egyre nagyobb étvágyam lett, ami a versenyhorgászatot illeti – idézi fel.

Szombathelyen a hagyományos törpeharcsafogó versenyen nyolcvannál több egyéni horgászból a hobbi kategóriában kétszer is megnyerte az első helyet a ’2000-es évek végén. Később is szerveztek versenyeket: az első országos rendőr-bajnokságot 2006-banFelsőmarácon a Himfai Parkerdő taván, utána Csörötneken is – mindet a szövetség vizein belül. Az országos rendőr kupa egy évben maradt csak el a járványidőszakban.

A rendőrségen belül létrejött a Vasi Rendőr Szabadidő- és Sportegyesület – ennek is tagja a mai napig, a horgász szakosztályt vezeti. 2006-ban megalakult a Horgászatot Kedvelők Ligája Rendőr Horgász Egyesület (HoKedLi RHE) országos szinten. 2007 januárjától egyesületként működnek, ő 2010 szeptemberétől ez év márciusáig titkári funkciót töltött be, azóta a vezetővel együtt átadták a stafétabotot a fiatalabbaknak. Az egyesületen belül csatlakoztak a későbbiekben a European Police Fishing Company-hoz, amelynek hét nemzet a tagja. Az Európa-bajnokságot minden évben valamelyik ország szervezi. 2009-ben léptek nemzetközi porondra, azóta a magyarok is lehetőséget kapnak a részvételre. Legutóbb Szeged adott otthont a versenynek szeptemberben. Ő most először vett részt a megmérettetésen.

A regionális csapatok közül nyolcadikként befejezni a versenyt nem rossz eredmény, Gerencsér Imre mégsem elégedett maradéktalanul. Azt mondja, minden víznek megvannak az adottságai: fontos a felkészültség, a stratégia, szerepe van a sorsolásnak, a szerelésnek, az etetőanyagnak, annak, hogy milyen ütemben, ritmusban horgásznak – sok mindenen múlik a siker, ők most nem tudták kellően „megfejteni” a Maty-éri vizet. Számára az összes eddigi közül mégis ez volt a legemlékezetesebb versenyalkalom: a felesége és a barátai hatalmas meglepetést szerveztek a hatvanadik születésnapjára. A szerdai megnyitón több mint százan – résztvevők, csapattagok – együtt énekelték neki angolul: boldog szülinapot!