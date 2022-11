A beszámolóból kiderült, hogy az értéktár összetételében nem történt változás, senki nem kérte újabb helyi érték felvételét az elmúlt fél évben, így továbbra is az a harminc tétel szerepel benne, ami korábban. Az újabb értékek listába kerüléséhez egyébként csak egy egyszerű nyomtatvány kitöltése szükséges, javaslatot bárki tehet. Kiderült viszont, hogy elkészültek azok a kisfilmek és a honlap is, ahol a helyi értékeket mutatják be. A weboldal a hungarikumpályázatnak köszönhetően jött létre azzal a céllal, hogy a körmendi helyi értékek ismeretét már online felületen is elérhetővé tegye. Az érdeklődők böngészhetnek az épített környezettel, a kulturális örökséggel, a sporttal és a természeti környezettel kapcsolatos leírások és fotók között, de van egy külön galéria is, ahol a városban történt legfontosabb eseményeket lehet felidézni képek segítségével. A bizottság a beszámolót egyhangúlag négy igennel – tartózkodás és nem szavazat nélkül – fogadta el.