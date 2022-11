Szerdán folytatódott a Kecskeméti Törvényszék előtt a Human Operator Zrt. ügyében a büntetőper.

A Czeglédy Csaba és társai ellen 6,2 milliárd forintos költségvetési csalás vádjával folyamatban lévő büntetőperben a Kecskeméti Törvényszék egy olyan tanút hallgatott meg két napon keresztül, aki eredetileg Czeglédy vádlott-társa volt, de bűnösnek vallotta magát és elfogadta a több évi börtönbüntetést, amit azóta le is ült – számolt be a Pesti Srácok.

Szerdán a tanácsvezető bíró hat órán át olvasta a volt vádlott, ma már koronatanú korábbi, nyomozati szakban tett vallomásait. Ezt követően a bíró és az ügyész tehették fel kérdéseiket, a védők kérdéseire november 9-én már nem kerülhetett sor. Újabb vallomásaiban a tanú újabb terhelő nyilatkozatot tett Czeglédy Csabára és több társára – írta a Pesti Srácok a tárgyalást végig követő kollégára hivatkozva.

A korábbi vallomások fontos része – ezekből most többet is ismertetett a bíró –, hogy a tanú meglátása szerint hova kerülhetett a rendszerben kvázi „eltűnt” több milliárd forint (...). Az ismertetett vallomások szerint a tanú – akkor vádlott – 2018-ban már beszélt arról a nyomozók kérdésére, hogy szerinte baloldali kampányokat támogattak, továbbá a plakátok és szórólapok készítésére és kiszórására, illetve politikusoknak átadott készpénzek fedezetét is ez a pénz biztosíthatta – olvasható a portál cikkében. A korábbi szakaszokban tett, még tagadó vallomásait - kérdésre - a tanú azzal magyarázta, hogy ezeket a vallomásokat nem őszintén, aszerint mondta, amit tud az ügyről, hanem azt mondta, amit betanítottak neki. „A vallomástételekre fel voltam készítve. Tisztában voltunk azzal, hogy a saját egzisztenciákat védve mit is kell mondani” – idézte a koronatanút a Pesti Srácok.

Kérdésekre válaszolva a tanú elmagyarázta azt is, hogyan mozgott a pénz a rendszerben, illetve hogyan működött a kifizetés. Érdekes momentum, hogy a generál-alvállalkozó két szerződéssel kötődött a Human Operatorhoz: az egyik alapján kapták a pénzt a bérekre és volt egy külön számla a jutalékról. A jutalékot az alapján kapták, mennyi embert foglalkoztatott a generál-alvállalkozó – a történet vége felé már több mint húszat.

Elhangzott a tárgyalóteremben az is, hogy egy idő után már mindenkinek kilógott a lóláb: a régi, rendszeren belüli emberek 2012 után már nem vállaltak pozíciót, új, külsős embereket kellett behozni – számolt be a Pesti Srácok. A portál arról is írt a tárgyalóteremben elhangzottak alapján: Az utasításokat középvezetői szinttől felfelé személyesen Czeglédy Csaba adta. Ez a gyakorlatban úgy zajlott a tanú elmondása szerint, hogy a budapesti iroda legfelső szintjére hívták össze az érintetteket; Czeglédy ott mondta el, hogy az eddig működő iskolaszövetkezetnek melyik lép a helyébe. Készültek új formanyomtatványok, aztán megbeszélték, hogyan történik az “átpapírozás”. Aztán a diákokat is át kellett léptetni a kiválasztott új iskolaszövetkezetbe. Véleménye szerint, amikor lezártak egy iskolaszövetkezetet és újba vitték át az ügyeket, egyértelműen látszott, hogy a szövetkezetek felé a számlák nem lettek teljes körűen rendezve, hiány volt.

„Az elszámolást úgy kellett kifuttatni, hogy a Pannon Human Szerviznek ne maradjon tartozása. Ezt az elszámolást a Human Operator pénzügyesei végezték el. A Pannon Human Szerviz a beérkező összegeket vagy továbbutalta, vagy készpénzben lett felvéve. Abban nem maradt olyan pénzösszeg, amivel rendelkezni lehetett volna” – fogalmazott a tanú. A büntetőper március 21-én és 22-én folytatódik – zárta cikkét a Pesti Srácok.