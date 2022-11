Egy korábbi vádlott meghallgatásával folytatódott kedden a Kecskeméti Törvényszéken az a büntetőper, aminek első rendű vádlottja Czeglédy Csaba, akit húsz társával együtt 6,2 milliárd forintos költségvetési csalással vádoltak meg. A férfi korábban beismerő vallomást tett és elfogadta a rá kirótt több éves börtönbüntetést, amit leült. A Pesti Srácok arról számolt be a keddi tárgyalási napot végig követő kollégára hivatkozva: a tanú aprólékos részletességgel beszélt arról, hogyan építették ki Czeglédy Csaba személyes irányításával az iskolaszövetkezet-hálózatot, valamint a kötbérezésről, amit az áfa-szabályok szigorítása után alkalmaztak a közterhek elkerülése érdekében. A portál arról is írt: a tanúvallomás jól megmutatja azt is, hogyan beszéltek össze az eljárás résztvevői, és hogyan kapták meg Czeglédytől az utasításokat arra, miként és mit kell vallaniuk azokban az eljárásokban és vizsgálatokban, amelyek már 2022-től folyamatban voltak.

A férfinak - a portál tudósítása szerint - az volt a feladata, hogy a Human Operator Zrt. és az iskolaszövetkezetek között egy amolyan áthidaló céget hozzon létre, ez volt a Pannon Humán Szerviz 2009 Kft. Bár a cég valós tevékenységet végzett – ténylegesen ők szervezték a diákokat a munkákra – a pénzügyeket, az összes papírmunkát gyakorlatilag a fejük felett Czeglédy emberei végezték. A partnerektől befolyt pénzből nekik már csak a saját járulékaikra és a bérekre jutott, míg az iskolaszövetkezeteknek csak a bérekre – olvasható a Pesti Srácok cikkében. Majd úgy folytatták: A tárgyaláson jelen lévő kolléga szerint a tanú vallomásában azt is elmondta, idővel érezte, hogy nincsenek rendben a dolgok és ebből baj lehet. Szeretett volna kiszállni mindenből, de ez nem ment olyan könnyen. Előtte úgymond pótolnia kellett magát a rendszerben.

A 2011-es revizori vizsgálat után már három éve tartottak a NAV-vizsgálatok a Human Operator Zrt. körül, és 2012-től nyomozás is folyt a cég tevékenységével összefüggésben. Ekkor találta meg utódját, M. Zoltánt. „Az akkori meggyőződésem az volt, hogy a saját munkavállalóink után a közterhek meg voltak fizetve. A jövedelemadót megfizetjük. De a folyamatban lévő vizsgálatokról mindent elmondtam az utódomnak. Ő családalapítás előtt állt, kellett neki a pénz, elfogadta, de a részleteket már Czeglédyvel beszélték meg” – mondta a tanú a Pesti Srácok beszámolója szerint. A cikkben olvasható még: a férfi kitért arra is, hogy “minden döntést a Human Operatornál közöltek velük”. A tanú meghallgatása szerdán folytatódik, amikor kérdésekre kell válaszolnia és szembesítések is várhatók.