Fontos megismerni, hogyan lehet a tűzifával helyesen fűteni, hiszen így lesz a fűtés igazán energiahatékony és környezetbarát, ami a fűtési kiadások csökkenéséhez és a fűtőberendezés állapotának megóvásához is hozzájárul.

Begyújtás előtt győződjünk meg tüzelőberendezésünk épségéről és a kémény megfelelő állapotáról, szükség esetén hívjunk szakembert! Lehetőség szerint minél szárazabb kezeletlen hasábfát használjunk. Tilos hulladékkal – például műanyag vagy gumi hulladékkal, ronggyal, cipővel, festett fával, forgácslappal, színes papírral – fűteni, hiszen azok égetése során olyan veszélyes és rákkeltő anyagok keletkezhetnek, amelyek károsak az egészségre – írják. A tűztér méretének megfelelő nagyságú hasábokra daraboljuk a fát, a nagyobb hasábokat alulra rakjuk, majd keresztbe pakoljuk rá a további sorokat. Megfelelő levegőellátást hézaghagyással tudunk biztosítani, felülre helyezzük a gyújtóst, így indítsuk el az égést.

A tűzifa megfelelő tárolása is nagyban hozzájárul a fa égésének mértékéhez, a szakszerűen tárolt tűzifa sokkal tovább és jobban ég. A fát lehetőség szerint minden esetben felfűrészelt és hasított állapotban tároljuk. A kisebb darabok könnyebben és gyorsabban száradnak, ezért célszerű kellő mértékben felaprítani a fát. Mindenképpen szellős és száraz helyen tartsuk a tüzelőt. A legalsó réteg alatt hagyjunk körülbelül 15-20 cm magas légáteresztő réteget, ezt alátétekkel, esetleg ráccsal biztosíthatjuk. Érdemes a farakás mögött is 5-10 cm széles levegőrést hagyni, mivel ez is segíti a jobb és gyorsabb száradást. A fát mindenképpen védjük meg az időjárás viszontagságaitól, elsősorban a nedvességtől.