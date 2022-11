A szombathelyi szociális támogatási lehetőségekről tartottak sajtótájékoztatót péntek délelőtt a városházán, kiemelve: fontos, hogy figyeljünk egymásra. Szeretnék megszólítani azokat a nehéz helyzetbe került polgárokat, akik inkább háttérbe húzódnak. Erős szociális háló működik Szombathelyen. Mégis fontos az egymásra való odafigyelés a kisebb lakóközösségekben, hiszen ez az intézményrendszer akkor tud segíteni, ha megfelelő tudásunk van arról, ki az, aki arra rászorul – hangsúlyozta dr. László Győző alpolgármester a pénteki sajtótájékoztatón. Czeglédy Csaba, a szociális bizottság elnökeként rámutatott: a többi között meleg étkeztetéssel, tűzifával, a rezsiköltségekhez való hozzájárulással és akár egyszeri anyagi juttatással is tudnak támogatást adni. Kiemelte azt is: az önkormányzattól három civil szervezet – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szombathelyi csoportja, a Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete és a „Szombathely Szent Márton városa” Gyebrovszki János Alapítvány –pluszban kapott két-kétmillió forintot, oda is lehet fordulni segítségért.

Így a rezsiszámlákra, de más nehéz élethelyzetre is lehet támogatást kérni a Máltai Szeretetszolgálatnál. A magasabb gyógyszerköltségekhez és gyerekek cipővásárlásához is hozzájárulnak – tudtuk meg Asbóth Máriától.A Máltai Szeretetszolgálat szombathelyi csoportjának vezetője az „érző szeretet” fontosságáról is beszélt, arra kérve Szombathely felelős polgárait, figyeljenek oda egymásra, hogy Szent Márton városában a köpenymegosztás gesztusát ne csak novemberben, hanem egész évben gyakoroljuk. Szentkirályi Bernadett, a Szombathely Szent Márton Városa Gyebrovszki János Alapítvány kuratóriumának tagja hangsúlyozta: azok is fordulhatnak segítségért a támogatott civil szervezetekhez, akik az önkormányzatnál már igénybe vették a szociális juttatásokat.

Így a Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesületénél is várják a polgárokat, az a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál érhető el. Kulcsár Lászlóné intézményvezető a meleg étkeztetés, a hagyományos és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lehetőségeire is felhívta a figyelmet. Megtudtuk: jelenleg több, mint 600 étkezőt szolgálnak ki, közülük mintegy négyszázan házhoz is szállíttatják az ételt.

Vinczéné dr. Menyhárt Mária osztályvezető az önkormányzat által kínált rendszeres és rendkívüli támogatásokat ismertette. Külön kitért arra, hogy új lehetőségként október 1-je óta igényelhető gáz- és villamos energia számlákhoz hozzájárulás: azzal eddig kevesen éltek, arra számítanak, hogy az érdeklődés decembertől növekszik meg.

A Féhe Nkft.-nél összesen 300 köbméternyi tűzifát osztanak szét, amit a Lovas utcai telephelyen közhasznú munkások aprítanak kályhakészre. A rászorulók másfél köbméter ömlesztett tűzifát igényelhetnek, azt az önkormányzati cég munkatársai házhoz is szállítják – erről Németh Klára ügyvezető igazgató tájékoztatott