Három év alatt sem sikerült 1000 fát elültetni és 1000 új parkolót létesíteni Szombathelyen. Sőt, miután a Homok úti területet eladták, ott több mint száz fát vágtak ki a közelmúltban. Az önkormányzat helyett egy magáncég vásárolta meg a Savaria Szállót. A belvárosban pedig a parkolási díjat csaknem duplájára emelték három év alatt: az óránkénti 600 forintot előbb vezették be Szombathelyen, mint Budapesten – sorolta Illés Károly azokat a döntéseket, amelyekről a baloldali közgyűlési többség határozott, és amelyek messze nem fedik azokat az ígéreteket, amelyekkel elnyerték a választók többségének bizalmát 2019-ben. A közgyűlés Fidesz–KDNP-s frakciójának vezetője úgy fogalmazott:

– Véleményem szerint Nemény Andrásék látszatpolitizálást folytatnak, vagyis nagyon sok mindent mutatnak, de annál kevesebbet tesznek – húzta alá. Elmaradtak önkormányzati forrásból a jelentős útfejlesztések és -javítások, mint ahogy az se mondható, hogy megszűnt volna a káosz a városi közlekedésben.

Jól előkészített projekteket hagytak hátra

A politikus kitért azokra a beruházásokra, amelyeket még az előző városvezetés hagyott hátra, ám a babérokat látszólag a jelenlegi aratja le. Illés Károly a vásárcsarnok fejlesztését, a Víztorony rekonstrukcióját, az egészségügyi alapellátó építését és több, uniós forrásból megvalósuló projektet említett, amelyet Puskás Tivadar polgármestersége idején készítettek elő vagy építettek meg, csak a projektek hivatalos zárása csúszott át erre az önkormányzati ciklusra.

– A hamarosan elkészülő Ferenczy utca építése is említhető: a támogatási szerződést ugyan már a baloldali városvezetés írta alá, de a tervek a pályázathoz rendelkezésre álltak, és Hende Csaba országgyűlési képviselőnek, valamint Ágh Ernőnek, a körzet képviselőjének köszönhető, hogy sikerült ahhoz a mintegy 900 millió forintos forrást elnyerni – fejtette ki Illés Károly. A frakcióvezető úgy folytatta: – A Víztorony környezetének rendbetétele is abból az 1,2 milliárd forintból zajlik, amelyet Hende Csaba közbenjárására adott a magyar kormány. Itt érdemes kitérni arra, amit a ciklus kezdete óta hangoztat a baloldali városvezetés, hogy ellenzéki városként hátrány éri Szombathelyt: ez az 1,2 milliárd forintos támogatás is jól mutatja, hogy az Orbán-kormány segíti a várost. Ennek köszönhető a piacnál a parkolók építése, a Nádasdy, a Magyar László, a Paragvári és a Dozmat utca felújítása is – húzta alá a kormánypárti politikus.

A város vagyonának kiárusításáról

Illés Károly beszélt arról is, hogyan éli fel a város vagyonát a baloldali vezetés. Tavaly a sokat vitatott ingatlancsomag – a többi között a régi városi strand, a Homok úti és a herényi területek – értékesítése váltott ki nagy visszhangot, amit most a huszárlaktanya B területének tervezett eladása követhet.

– A tömegközlekedésben szolgáltatóváltás történt – erről is szólt a frakcióvezető. – A komfortos buszok mellett azonban nem mindig komfortos a közlekedés, hiszen sok panaszt hallunk a járatok megváltoztatása miatt. A járdafelújításokra is nagy hangsúlyt fektetnek, azonban ezek leginkább látszatberuházások, amelyek a lakótelepeken és a csónakázótó melletti részen történtek. Más nagyobb fejlesztést nem tapasztaltunk önkormányzati forrásból – emelte ki Illés Károly.