Nemrég még egy leromlott állapotú bérlakásként funkcionált az épület, még korábban a ciszteri rend kolostorának kiszolgálóépülete állt itt. Mindez azonban már a múlt, hiszen egy nagyszerű ötlet nyomán megújulhatott a hely: az egykori ciszter udvarház átalakításával - Kiss Gábor építészeti tervei alapján - ​ma egy modern, háromszintes épület fogadja a betérőket. Dr. Gábor László, az önkormányzati hivatal irodavezetője mesélt az előzményekről. Az előzetes terveknek megfelelően sikerült egyszerre több fejlesztést is megvalósítani a TOP-os pályázati projekttel.

A városképet is jelentősen javító beruházás egy többfunkciós közösségi teret hozott létre: a kávézó mellett rendezvénytérként, kisebb részt galériaként, illetve turisztikai információs pontként is működhet a hely. Továbbá - mindezeken túl - létrehoztak még egy olyan élmény-múzeumot is, amely teljesen egyedülálló. Utóbbi ötlete elsősorban Pierrot nevéhez fűződik, akit legtöbben zenei pályafutásáról ismernek, azt már kevesebben tudják róla, hogy játékfejlesztéssel is foglalkozik. Részleteiben ő álmodta meg a felső szinteken üzemelő „időszobákat”, szám szerint ötöt, amelyek Szentgotthárd meghatározó történelmi személyiségeihez vagy eseményeihez kötődnek.