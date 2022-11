Megkóstolni az újbort, beszélgetni a borászokkal és rendelni egy finom libavacsorát – több ezer ember ünnepli a Martinilobent ezen a hétvégén Burgenlandban – olvasható az osztrák közszolgálati média magyar nyelvű hírportálján. Mint írják, ez a hétvége a turizmus szempontjából is kiemelkedő. A Fertő-tó körüli szálláshelyek szinte teljesen tele vannak – mondta el a portálnak Eva Koppitsch, az Észak-burgenlandi Turisztikai Egyesület munkatársa. – Számos étteremben a hagyományos Martiniganslt is kínálják, a napot túrázással és kerékpározással töltik a vendégek. A pincészetek teljes kapacitással dolgoznak, sokan fogadták el a borászok meghívását, hogy maguk is meggyőződjenek a bor minőségéről. A borászok elégedettek az idei évjárattal, mivel a tőkék a vegetációs időszakban elegendő napsütéses órát és csapadékot kaptak. Idén összesen 15 burgenlandi településen rendezik meg a Martinilobent, beleértve a nyitott pincéket is.