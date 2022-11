RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY A Vasi Skanzenben november 5-6-án, szombaton és vasárnap 9 órától 16 óráig Szent Márton-napi vásárt rendeznek. A vásárosok kínálatában: sült gesztenye, kemencés aszalványok, kürtőskalács, kecskesajt, házikolbász, házi rétes, különböző mézek, szörpök, borok, forró csoki, szálas teák, tökmagolaj, homoktövistermékek, berkenyelé, velős pirítós, irha, szőrme, bőráru, kötött és horgolt holmik, népi kerámia és hangszer, kékfestő termékek, csuhé és más természetes anyagokból díszek, ékszerek, fajátékok, lélekmackók. A kulturális programban szombaton 10 órától a Magor Íjász Hagyományt Őrző Egyesület tart bemutatót, 10.30-tól a Hétszínvirág Óvoda ad Márton-napi műsort. 11 órától A hazudós egér címmel a Mesebolt Bábszínház előadását láthatjuk. 13 órától Paraszti életmód és Szent Márton-hagyományok az elmúlt században címmel Sztankovánszky Zita tart tárlatvezetést. 14 órától Szent Márton gyümölcsei címmel rendeznek kerekasztal-beszélgetést, amelynek résztvevői: dr. Balogh Lajos, dr. Illés Péter, Orbán Róbert, Szommer Ildikó. 15 órától Ataru Taiko-koncert.

Vasárnap 9 órától 16 óráig Liba-nap, 10 órától a Szűrcsapó Óvoda,10.30-tól a Brenner János Óvoda ad műsort. 11 órától az Alma együttes gyerekkoncertjét hallhatjuk. 12 órától a Magor Íjász Hagyományt Őrző Egyesület tart bemutatót. 13 órakor kezdődik a Liba-tál – a főzőverseny eredményhirdetése. 14 órától a Paraszti életmód és étkezési szokások az elmúlt században címmel Sztankovánszky Zita tart tárlatvezetést. 15 órától Batu-tá kalandjai címmel a Mesebolt Bábszínház előadását láthatjuk. Az Agora – Művelődési és Sportházban november 5-én, szombaton 9–12 óráig kézműveskuckó lesz, a téma: kumihimo karkötőkészítés. A városháza nagytermében november 9-én, szerdán 11 órakor Dr. Zacher Gábor tart előadást Mindennapi függőségeink címmel. A Víztoronyban november 9–12-én (szerdától szombatig) zajlik a 19. Verzió filmfesztivál; a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál 2022. A filmvetítések naponta 17 órakor és 19 órakor kezdődnek. Az Agora – Művelődési és Sportházban november 10-én, csütörtökön 14.30-kor kezdődik az Okosnak lenni menő című sorozat előadása; téma: Okos tervek, Ipar 4.0. Az Agora – Művelődési és Sportházban november 10-én, csütörtökön 19 órakor koncert kezdődik: fellép a Felefánt és a Szendrői–Tóth Duó.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY A Savaria Múzeumban november 5-én, szombaton 15 órától Mélység és magasság. Erzsébet királyné Vas vármegyei kötődésű palota- és udvarhölgyei címmel tart tematikus tárlatvezetést Kelbert Krisztina történész. A történetírás szerint Erzsébet királyné szoros kapcsolatot ápolt a magyar arisztokráciával. Az 1860-as évek elejétől tudatosan választott közvetlen környezetébe magyar embereket. Magyar palotahölgyei közé a legelőkelőbb családok nőtagjai kerülhettek be, mint az Andrássy, Cziráky, Esterházy, Erdődy, Szegedy, Fáy, Festetics, Hunyady, Károlyi, Zichy, Szapáry, Széchenyi és Teleki családok nőtagjai. Udvarhölgyei szintén régi magyar nemesi családokból származtak: Hunyady Karolina, Festetics Mária, Mailáth Sarolta, Mikes Johanna, Sztáray Irma grófnők. A rendhagyó tárlatvezetés során kiemelt figyelmet kapnak Erzsébet királyné Vas vármegyei kötődésű udvar- és palotahölgyei. Az udvarhölgyek közül gróf zabolai Mikes Johanna, „Janka grófnő” (1866–1930), aki 1891 és 1895 között teljesített Erzsébet mellett udvarhölgyi szolgálatot. Janka grófnő ezen időszak alatt mélységeket és magasságokat is megjárt: támasza és vigasza volt a gyászában elmerülő királynénak, ugyanakkor társa volt utazásaiban is: elkísérte őt többek között Korfura, Algírba, Kairóba, Madeirára, Bad Gastein híres fürdőhelyére, Bártfára, ahol csodálatos túrákban és meglepő kalandokban is része volt. Mikes Jankával nagy hegyi utakat tett, éjszaka szénán aludt, havasi parasztkunyhókban. Erzsébet királyné két palotahölgye is fontos szerepet játszik a történetben: gróf Erdődy Gyuláné gróf Széchényi Emília, illetve Szegedy Györgyné báró Gerliczy Irma, akik mindhárman a karitatív munka területén alkottak maradandót Vas vármegyében.

A Szombathelyi Képtárban november 9-én, pénteken 15 órakor szimpózium kezdődik Szent Márton tiszteletére. Az előadások témái közt találjuk a következő érdekességeket: Szent Márton lelki karaktere és üzenete, a Szent Márton-templom története, az ide kötődő domonkosok idején. A konferencia nyilvános, a belépés díjtalan. A program a Szent Márton Lovagrend, a Szent Márton Lovagrend Egyesület és a Savaria Múzeum – Szent Márton Intézet szervezésében valósul meg. November 9-én, 10-én és 11- én a Szombathelyi Képtár nyitvatartási idejében (9-től 17 óráig) Szent Márton-játékok várják az érdeklődőket az intézmény aulájában. A tárlatvezető Horváth Bianka.

Zsidó fesztivál: koncertek, előadások

November 5-én, szombaton 16 órakor Groó Diána Regina című filmjének vetítésével indul a fesztivál a Szombathelyi Zsidó Hitközség székházában, a Batthyány téren. Utána: beszélgetés a rendezővel. Az imateremben 18 órától Bíró Eszter ad koncertet, 19.30-tól Móser Ádám harmonikaművész lép fel. Vasárnap 15 órától Frölich Róbert és Darvas István főrabbi, 16 órától Heisler András, a Mazsihisz elnöke tart előadást. A Bartók Teremben (az egykori neológ zsinagógában) 17.30-kor a Müller Péter Sziámi és barátai Leonard Cohent idézik magyarul. Hétfőn 18 órakor az imateremben Szép Gábor Bence (stand-up), 19 órától Danics Dóra (képünkön) lép fel. A programok ingyenesek.