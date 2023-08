Minden színnek van egy mélyebb árnyalata is – ezzel parádézik előttünk az október. A kikeleti sárgát a nyár megérlelte, az ősz szűrt napfény fátylat terített rá vagy naranccsal édesítette. Ha volt tavasszal egy huncut rózsaszín gondolatod, a július pinkbe, a szeptember lilába fordította. Más a piros: az eper után a málna, most meg a bordó festi a növényeket, amelyek hajlamosak a vér színeibe öltözni. A legpompásabb a krizantém a kertben, a család virága, amit a szeretteink sírjaira is elviszünk. Ez az őszirózsaféle egy virágon belül is megmutatja a skálát, és ha összeültetünk két hasonló növényt, egymásba nyújtják a száraikat, hogy szép harmóniáikat megmutassák. Ahogy a színeknek van mélyebb árnyalata, a történeteinknek is van mélyebb vonása, amivel rajzolni fog a november.