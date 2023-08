Dömötör napján ki mást köszönthetnénk, mint Dörmögő Dömötört, akit könyveiben Sebők Zsigmond tett halhatatlanná, aztán egy gyereklap címében kelt új életre 1957-ben (vagyis éppen 65 esztendeje). Anno Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Gazdag Erzsi is megjelent a Dörmögő Dömötörben a verseivel. És ez a gyereklap – nahát! – ma is létezik. A mágikus mackó több alakban osztja szét magát. Állítólag Erzsébet királynő mindig hordott a retiküljében egy miniatűr Paddington medvét – a biztonság kedvéért. Sőt: szoktak együtt reggelizni. És akkor ott van még a bölcs Micimackó is. Meg a szobák mélyén, polcokon vagy dobozokban, bőröndökben megbújó plüssök: átölelhetők, szeretnivalók, meg lehet bízni bennük.