Ismét egy újabb hónapot kezdünk el, az idei évben az utolsó előttit. A novembert mindig is érdekes időszaknak tartottam, hiszen már az ősznek is lassan vége, kezdődik a felkészülés a télre. Még nincs ünnepi hangulat, de azért már sok bolt elkezdi előkészíteni a karácsonyi díszeket, mikulásos bögréket és persze a ronda karácsonyi pulcsikat. A fiatalok már tervezgetik a szilveszteri bulit, a karácsonyi összejöveteleket. Az idősebbeknek a fa beszerzésének kérdése is előjöhetett már. Egyelőre, november elérkeztével szokásainkhoz híven azokra emlékezünk, akik már nem lehetnek velünk a karácsonyi asztalnál. Mindazokra a szeretteinkre, akik föntről néznek minket, és föntről ünneplik velünk az elkövetkező időszak ünnepeit.