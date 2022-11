Sok mindenre azt mondjuk, hogy más volt régen, mint most, és ez így van a karácsonyi várakozással is. Gyermekkorunkban hasig érő hóban mentünk iskolába ilyenkor, és nem a Mikulást vártuk, hanem a Télapót. Orosz – mellesleg nagyon szép – dalokat énekeltünk a kis fenyőről és a téli erdőről. Akkoriban nem volt szokás az adventi koszorú készítése sem, és magyalt meg zoknit se akasztottunk a kandalló fölé. Az ajándékokért még a közelmúltban is az üzleteket róttuk, sokszor sorba is álltunk egy-egy kurrens játékért, cipőért, azt lestük, jön-e még az ünnepig szállítmány. Ma már gyakoribb, hogy a futárt várjuk az internetről megrendelt ajándékkal. Szép volt úgy is, és most is szép. Csak a szeretet, az egymásra való odafigyelés „divatja” ne múljon el soha.