Az ablakhoz vezetett az első reggeli útjuk, és már nem volt ott. A Télapónak szánt levelet előtte nap saját kezűleg tették bele a hatalmas piros postaládába, most már bizonyosak abban is: a Jézuskának szánt kívánságlista is célba ér – elvitték az angyalok. Egy pillanatra felvetődött a hogyan jöhettek be kérdés, de aztán jobbnak látták bizonyíték után nézni. Miközben végigjárták nagyítóval a szobákat, nem csak aranyló csillámport véltek felfedezni, de a kicsinek az is eszébe jutott: nem aludt jól, hangokat hallott. Mire késő délután kisültek a mézeskalácsok, már abban is biztos volt, látta őket repülni. Mire bepakolta a sütiket a fémdobozba, maga is úgy hitte, csak így történhetett. Mert a csodák igenis léteznek, csak hinni kell bennük.