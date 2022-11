- A WHO ajánlása szerint a 60 év feletti lakosság legalább 40 százalékát át kellene oltani minden influenzaszezonban – tudtuk meg dr. Fehér Adrienntől, aki úgy látja: nagymértékben csökkent az oltakozási kedv a körzetében, pedig az influenza ma is komoly szövődményekkel járhat.

- Minden 60 év feletti állampolgár, és életkortól függetlenül a krónikus megbetegedésben szenvedők számára is fokozottan ajánlott az influenza elleni vakcina felvétele - hangsúlyozta a háziorvos. Példaként a daganatos, a szív-, tüdő- és anyagcsere betegségeket (cukorbetegséget) említi, de a dohányosok számára is javallott a oltóanyag igénylése.

Forrás: Unger Tamás

- Még mindig kisebb az a kockázat, ami az oltóanyag felvételével jár, mintha nem is oltatják be magukat azok, akik a veszélyeztetett csoportba tartoznak. Az idős emberek körében a kórházi felvételek száma 25-40 százalékkal is megnő az influenzaszezonban. A influenza megbetegedés szövődményeként kialakult tüdőgyulladás kockázatát 60 százalékkal, míg az influenza által okozott halálozások számát 68 százalékkal lehetne csökkenteni a védőoltással – sorolta érveit dr. Fehér Adrienn, hozzátéve: az oltási reakció minimális kellemetlenséggel járhat, kis százalékban a szúrás helyén bőrpír, fájdalom jelentkezhet, ami egy-két napon belül spontán megszűnik.

Az oltás után egyébként mintegy két héttel kialakul az influenza elleni védettség. A járványgörbe általában december közepétől január végéig csúcsosodik ki, érdemes erre az időszakra már oltottnak lenni. Dr. Fehér Adrienn kitért arra is: azok is térítésmentesen juthatnak a védőoltáshoz, akik például krónikus beteget ápolnak, vagy munkakörük indokolttá teszi azt.