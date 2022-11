Az országban eddig 86 ezer, Vas megyében mintegy 9500 gyermek gyógyulásához járult hozzá a vadásztársadalom, idén is több tízmillió forintnyi adomány összegyűjtésében bíznak. Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. ötletgazdája és ügyvezetője elmondta: a kezdeményezés mára az ország egyik leghatékonyabb karitarív kezdeményezésévé nőtte ki magát. A Vas megyei vadászkamara is csatlakozott az akcióhoz, Gagyi István, a szervezet elnöke abban bízik: ez hozzájárul a vadászat pozitív megítéléséhez. Szólt arról is, a közelmúltban megnyílt új váti lőtéren rendezett jótékonysági verseny bevételét szintén erre a programra ajánlották fel. A vasi vadászat házigazdája Ferenczi Balázs lesz, akinek önkéntes munkáját a Gróf Széchenyi Zsigmondról elnevezett emlékéremmel ismerték el.

Dr. Kondora Bálint, a Vas megyei közgyűlés alelnöke nagykövetként segíti a jótékonysági vadászat vasi lebonyolítását. Felhívta a figyelmet: a jótékonysági vadászatot nem csak vadászok támogathatják, magánszemélyek, szervezetek, cégek jelentkezését is várják a www.ojv.hu oldalon.