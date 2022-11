Csütörtökön délután mutatta be Sinkó Andrea az összeállítást az érdeklődő diákok számára. A rövid tárlatvezetés előtt az iskola könyvtárában mutattak be több, Kempelenhez kapcsolható irodalmi művet, illetve találmányairól szóló alkotást. Kempelen Farkas sokoldalúságáról is szó esett. A diákok ezután a folyosón mentek végig, ahol több Kempelen-találmányról, az életéhez kapcsolódó eseményekről, a sakkhoz kapcsolható nagy személyiségekről tudhattak meg érdekességeket. Mindezek mellett olyan különleges minisakktáblákon is kipróbálhatták magukat, amelyek speciálisan rövid, érdekes, tanulságos játékokra vannak kihegyezve.

A magyar tudomány ünnepének alkalmából átalakított folyosón a sakkal kapcsolatos feladványok mellett az ismert sakkozó Polgár lányok pályafutása kapcsán a biológia is „képbe került”. A diákok érdeklődve nézegették a különleges sakkjátékokat, sokan ki is próbálták magukat. A feltaláló több találmánya mellett olyan QR-kódokat is elhelyeztek a kiállításban, amelyek segítségével az érdeklődők kísérletek videóihoz juthatnak el: természetesen ezek a kísérletek is szorosan kapcsolódnak Kempelen találmányaihoz. A folyosó körbejárása után Sinkó tanárnő több izgalmas fizikai kísérletet mutatott be: nagy érdeklődéstől kísérve. A KDG diákjai tudják, hogy a fizika rendkívül izgalmas tudomány.