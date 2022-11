Tapasztalatból azt lehet mondani, hogy ahol ennyi teljesen hasonló baleset történik, ott nemcsak a figyelmetlenség és az emberi tényező, hanem maga a kereszteződés is problémás. Azért, hogy a két kereszteződés biztonságosabbá váljon, több alkalommal is szót emeltünk lapunkban és a megfelelő hatóságoknál is. Most legalább az egyik kereszteződéssel kapcsolatban pozitív fejleményekről tudunk beszámolni.

Az elején szögezzük le: annak idején mindkét kereszteződés a megfelelő engedélyek birtokában és a szabályozások betartásával épült, de az elmúlt években a forgalom a többszörösére nőtt az érintett útszakaszokon.

Balra kanyarodni tilos

A Magyar Közút NZrt., a rendőrség és a szombathelyi önkormányzat szakemberei 2022. október közepén bejárták kereszteződéseket, majd megvizsgálták a lehetőségeket, ezek alapján várhatóan még 2022 novemberében a Rozsnyó utcánál, a bevásárlóközpontok parkolójának kihajtójánál megtiltják a balra kanyarodást, így a vépi úti körforgalom felé lehet csak kihajtani ezután. Várhatóan ez a tesztidőszak hat hónapig tart, ezen időszak tapasztalatai alapján fognak végleges döntést hozni.

Hetven és traffibox

Nem kaptunk ennyire pozitív visszajelzést a szintén rettentően balesetveszélyes Csaba úti kereszteződéssel kapcsolatban, ahol a balra kanyarodás megtiltása helyett "mindössze” egy traffiboxot fognak kihelyezni a 70km/h-s sebességkorlátozás betartásának ellenőrzésére. Ez az eddigi években történteknél több, de nem biztos, hogy elég.

Elmondták, mit néztek be

A Csaba úti kereszteződésben számtalanszor voltunk balesetnél, a helyszínről számoltunk be a történtekről, ezeknél az eseteknél több alkalommal volt lehetőségünk beszélni a vétlen és a balesetet okozó járművek vezetőivel is. A balesetet okozó járművezetők nagy többsége arról számolt be, hogy a Csaba út felől érkezve balra szerettek volna kanyarodni, de mivel a kereszteződés a 86-os út kanyarulatában van, a balról érkező, majd onnét jobbra a Csaba út felé kanyarodó magasabb járművek egyszerűen kitakarják a “mögöttük” érkező és egyenesen haladó járműveket, emiatt a Csaba útról eléjük kanyarodnak a járművek, mivel úgy látják, hogy szabad az út. Arról is beszámoltak a balra kanyarodó, majd balesetet okozó autósok, hogy a hat forgalmi sáv és a döntött kanyar miatt egyszerűen elnézték a sávokat, azt hitték, hogy a jobbról érkező autó a legkülső sávban érkezik, ezért megkezdték a kanyarodást, és akkor derült ki számukra, hogy a jármű a belső sávban érkezik, amikor már késő volt. A harmadik tipikusnak mondható esetben a balesetet okozó jármű a 86-os úton érkezett, ahonnan balra, a Csaba útra akart kanyarodni, de a szemből érkező nagy forgalomban elmérték a szemből érkező jármű sebességét, azt hitték, hogy még beférnek előtte, de az autó hamarabb érkezett oda, mint számítottak rá.

Mi így csinálnánk

A fentiek alapján látszik, hogy a sebességkorlátozás és a traffibox csak részmegoldás, a balesetek a balra kanyarodás közben történtek, így a balra kanyarodás megtiltása véleményünk szerint itt is megoldás lehetne az első két tipikusnak mondható eset kiküszöbölésére. A járművezetők a Vásártér utcán keresztül a Vépi úti körforgalomba tudnának csatlakozni, vagy pedig a 86-os útra jobbra kanyarodva, a 87-es, Kám felé vezető út körforgalmában vissza tudnának fordulni. Mindkét lehetőség egyáltalán nem, vagy minimálisan növelné meg az utat, a 87-es út körforgalmában pedig a kamionok is vissza tudnának fordulni. Természetesen ez a verzió sem jelentene megoldást a 86-os útról a Csaba útra történő balra kanyarodásnál bekövetkező balesetekre, de a másik két fent felvázolt problémát megelőzné.