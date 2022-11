A Magyar falu programban elnyert 30 millió forintból újulhatott meg a püspökmolnári szolgálati lakás, de az önkormányzat támogatást kapott a ház előtt húzódó, Kossuth utcai járdaszakasz felújítására is. - Az épület a falu központjában az egyik leginkább leromlott állapotban lévő épület volt, energetikailag sem volt korszerű, szükséges volt már a felújítása – mondta el Rodler Csaba polgármester. Ismertette: az épületben belső falakat alakítottak át, a régi kazánt korszerű, kondenzációs típusúra cserélték, külső és belső nyílászárókat cseréltek és felújították az utcafronti kerítést is. A lépcsőig térköves járda vezet be immár. A kivitelezést egy püspökmolnári székhelyű vállalkozás végezte el, akik a tervekben nem szereplő, apróbb javítanivalókat ingyenesen végezték el, ezért a polgármester háláját fejezte ki irántuk. Ezzel együtt, a ház előtt húzódó járdaszakasz csaknem másfél kilométeres hosszában kapott új burkolatot.

- Püspökmolnári rendkívül termékeny időszakot tudhat maga mögött, a település fejlődése szemmel látható. A felújított járdaszakasz ezt az elmúlt jó időszakot koronázza meg. A település központi részén húzódik, csaknem másfél kilométer hosszan, így szinte biztos, hogy a falu minden lakója végig fog rajta sétálni – fogalmazta meg V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő.