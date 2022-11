Este a régió tíz díjnyertes koreográfiáját mutatják be táncosok a Néptáncantológia Dr. Pesovár Ernő emlékére című műsorban, emellett átadják a róla elnevezett emlékplakettet is. A koreográfiai verseny 10 órakor kezdődik, tizenhat nyugat-dunántúli együttes húsz koreográfiájában lelheti örömét a közönség. A rendező a Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetség, a házigazda a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes. V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos és Bebes István, Körmend polgármestere mond köszöntőt. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor-programja, a Hagyományok Háza Hálózat, a Körmendi Kulturális Központ és Körmend önkormányzata is támogatja.