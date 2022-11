- A Sportért Felelős Államtitkárság a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Vízilabda Szövetség és a Nemzeti Sportközpontok bevonásával mérte fel a sportágak valamint a lakossági amatőr és szabadidő sportolók számára kiemelten fontos uszoda-létesítmények fogyasztási adatait, valamint a közüzemi díjak változásával ez év végéig, illetve a következő év első felében felmerülő többletterheket – tudtuk meg Ágh Pétertől, Észak-Vas megye országgyűlési képviselőjétől, aki örömmel közölte: - A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 2022 utolsó negyedévében felmerülő közüzemi költségeire vissza nem fizetendő támogatásként bruttó 15 millió 875 ezer forintot kap.

- A Honvédelmi Minisztérium támogatásának köszönhetően reményeink szerint év végig megoldódott az uszoda működtetése - mondta el megkeresésünkre Kondora István, Sárvár polgármestere.

A központi költségvetésből a szombathelyi fedett uszodának is jutott. Mint arról tegnap beszámoltunk: dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője jelentette be csütörtökön, hogy 31 millió 750 ezer forint érkezik a fedett uszoda utolsó negyedévi fenntartásához.

A sportállamtitkárság részére nyújtott korábbi adatszolgáltatásukkor az úgynevezett „AVUS-létesítmény”, vagyis a 33 méteres medencére vonatkozó információkat közölték, így szerinte azok szolgálhatnak a támogatási összeg meghatározásának alapjául. A vezérigazgató azt is leszögezte, hogy ez az összeg nem ad lehetőséget arra, hogy az év hátralévő részére megnyithassák az 50 méteres medencét is magába foglaló régi uszodát, mivel ez a támogatás mellett is további, mintegy 100 millió forintos nagyságrendű veszteségnövekedést jelentene.

Nemény András, Szombathely polgármestere az érkező kormányzati forrás kapcsán közösségi oldalán Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár levelét osztotta meg, amiből az is kiderült: a támogatási időszakban a létesítmény fenntartójának vállalnia kell azt is, hogy tankerületi igény esetén a környező iskolák számára a mindennapi testnevelés keretében úszás lehetőséget biztosít.