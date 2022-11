– Bármennyi különbség is tapasztalható az országok és egyházaik között, sok hasonlóság is felfedezhető: méretben, történelmi háttérben, kisebbségi helyzetben (többségében katolikus országokban vagyunk jelen). Ezért próbáljuk összehangolni a munkánkat – mondta Fabiny Tamás elnök-püspök a lapunknak adott interjúban. Itt jelentette be azt is: december 1–15. gyűjtést indít az Evangélikus Egyház Kárpátalja energiaellátottságára való tekintettel.

– A nyíregyházi szeretetszolgálat munkatársai a napokban tértek vissza a háború sújtotta térségből. Beszámoltak róla, mennyire fagyoskodnak az emberek, köztük gyermekek az iskolákban, óvodákban. Sok helyen villany sincs, II. világháborús állapotokat idéz a helyzet. Bármennyire is nehéz most gyűjtést hirdetni, ez megerősítő jelzés volt számunkra – fogalmazott, majd így folytatta: – tudjuk, hogy a saját embereink is nehéz helyzetben vannak, tudjuk, hogy magas az infláció és nagy az áremelkedés nagy, de talán éppen ezértis bízhatunk az emberek együttérzésében – mások még rosszabb, nehezebb helyzetben vannak, segítségre szorulnak. Elsősorban plédekre, különböző melegítő eszközökre gyűjtenek, ezért a segítés legegyszerűbb és legjobb formája ezúttal a pénzadomány lenne - az evangélikus egyház által meghirdetett számlára.

Fabiny Tamás elnök-püspök kiemelte: az országon belüli helyzetre és saját híveikre is tekintettel vannak, az egyház együttérző, szolidáris jelenléte a társadalomban nagyon fontos. Az ünnepek idején pedig talán különösen fontos, hogy fel tudják kínálni a vigasztaló szót. – A pandémia után az emberek elszoktak a templomtól. Biztatjuk őket: jöjjenek vissza, és milyen jó lehetőség erre egy nagy ünnep. Nem a külsőségek miatt, hanem mert ott hangzik el a legfőbb üzenet, ami a kereszténység lényege: Jézus Krisztus a maga szeretetével itt van közöttünk. Erre van a legnagyobb szüksége most az embernek – húzta alá.

Jövő szeptemberben tartja Krakkóban a 75 millió embert összefogó Lutheránus Világszövetség soron következő ülését – végül, de nem utolsó sorban ennek az előkészületei is szóba kerültek a konferencián, Kőszegen.