- Jó lenne, ha minél többen helyi terméket fogyasztanának. Egészségesebb, és még a hosszú szállítástól is megkíméli a terméket – mondta Bödő Erika, aki különböző gyümölcsleveket, lekvárokat, szörpöket, aszalványokat kínál standjánál. Hozzáteszi: a nagyáruházakkal ellentétben itt arra is van lehetőség, hogy beszélgessen vásárlóival, elmondja, hogy mit miként termelnek és dolgoznak fel. Míg beszélgetünk, valaki céklalevet keres kevés almával, aztán két ifjú vásárló érkezik: Dani és Bejamin fahéjes szilvalekvárt választ a palacsintához. Otthonosan mozognak a standok között, édesanyjuk elárulja: amit lehet, a termelői piacon szereznek be. Szerinte az itteni minőség összehasonlíthatatlan a boltival.