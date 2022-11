– Látjuk, milyen jó döntés volt, hogy korszerű, LED-es változatra cseréltük a közvilágítást – ezt már lapunknak mondta Hajós Attila polgármester. – Jelentős energiamegtakarítást érhetünk el. A Magyar falu programnak köszönhetően új játszótér is épül homokozóval, mászókával, hintákkal, csúszdával. Az elmúlt időszakban jutott forrás járdafelújítása, és az óvoda előtti parkolót is sikerült leaszfaltoznunk.

A polgármester kiemelte: önkormányzatuk igyekszik támogatni a lakosságot, karácsony közeledtével különösen figyelnek a rászorulókra. A falu lakosságszáma folyamatosan nő, ezért az új lakók és a tősgyökeresek számára közös programokat szerveznek a jövőben. Jövőre kirándulást is terveznek: szeretnének eljutni a Parlamentbe.

Forrás: Bő / FB