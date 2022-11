A Pajta Bisztró nem csupán a Michelin Guide 2022-es magyarországi válogatásába került be mint ajánlott étterem, de a ma esti, Millenárison megrendezett gálán egy különleges elismeréssel is jutalmazták: az étterem elnyerte a Welcome and Service Award-ot, azaz a legszívélyesebb vendéglátókat kitüntető díjat, melyet Kvaszniczáné Marjai Flóra és Kvasznicza Ferenc, az étterem tulajdonosai vettek át. A díjátadón a Pajta Bisztró neves séfje Farkas Richárd is részt vett. A 2022-es Michelin Guide magyarországi válogatásába bekerült további vendéglátóhelyek séfjeivel együtt vonult fel a színpadra a Millenárison megrendezett gálán.