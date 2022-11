A szakadó eső ellenére pillanatok alatt ünnepi hangulatba kerülünk Jákon: szánkón csücsülő manó fogad a bejárat közelében, majd több mint kétezer darab karácsonyfának való nordmann fenyő között sétálunk – vannak közöttük kisebbek, nagyobb, egészen nyúlánkak és terebélyesebbek is. A Horváth család mintegy negyed hektáron neveli az Őrségből és Ausztriából hozott csemetéket, ez a harmadik esztendő, hogy vágható méretű példányaik vannak. A fák a folyamatos gondozásnak köszönhetik formásságukat.

Megtudjuk: jó mélyre kell taposni a gyökerüket, nehogy levegőt kapjanak. Az első években, amíg kicsik a csemeték, kapálják a sorok között a földet, szükség esetén permeteznek, nyaranta pedig kézzel metszik meg a rosszul nővő ágakat. Jól tűrik a szárazságot, de az idei, több hónapos csapadékhiány miatt a friss ültetvény mintegy fele elpusztult. Horváthné Németh Anna elmondja: a fákat csak karácsony előtt 4-5 nappal vágják ki ás hálózzák be, de aki akarja, előre kiválaszthatja a neki tetsző példányt. Már sokan jöttek, érdeklődtek, jelöltek. A két és fél méter magasak a legnépszerűbbek, de elfogynak a kisebbek is, így kevés fának marad ideje megnőni. Pedig a kivágottak helyére minden évben újat telepítenek – a szüleikkel érkező gyerekek már tudják: ők segítenek az angyaloknak hazajuttatni a karácsonyfát.

A Horváth család jáki ültetvényén

Fotós: © Cseh Gábor

A csákánydoroszlói Sipos László öt hektáron nevel karácsonyfának való fenyőket. A kivágottak helyére minden évben újakat telepít.

- Már vannak érdeklődők, a kiválasztott fákat megjelöljük – mondta érdeklődésünkre a gazdálkodó. – A kivágást majd csak december elején kezdjük el. A vevők pedig a megbeszélt időpontban vehetik majd át a fát. A legkeresettebbek fajta még mindig a hagyományos Nordmann, a lucfenyőt sokan az illata, az ezüstöt pedig a szépsége miatt keresik. A vevőim nagy része még most is a nagy, akár kétméteres fákat választják. Sipos László elmondta, a korábbi években Sopronban saját maga is árulta a fenyőfát, idéntől Szombathelyre „költözik”. Meglátása szerint jelentős áremelkedés nem várható, ugyanakkor az infláció hatása itt is megjelenik.