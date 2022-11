A Madárbarát Kör az alsó tagozatos diákoknak tartott előadást Madarak a kertben és a ház körül címmel, emellett az évszak aktualitásának megfelelően a téli madáretetés témája is terítékre került. Bakler-Szigeti Ibolya, a klub alapítója elmondta: a gyerekek nagyon aktívak és érdeklődőek voltak. Sokan mesélték, hogy ki milyen madarat látott, kinek van otthon etetője, egyéb madárbarát eszköze. - Nagyon örültünk, hogy sok madárbarát család él a környéken – fogalmazta meg.

Forrás: Bakler-Szigeti Ibolya

A madárbarátok két odút is bemutattak az iskolásoknak. Az egyikben idén széncinegék költöttek, így azt is megláthatták, hogy néz ki a fészek, miután kirepültek a fiókák. A gyerekek megismerhették a téli madáreleségeket, megfoghatták, meg is érezhették az illatukat. A Madárbarát kör egy madáretetőt és hozzá téli madáreleséget is ajándékozott az iskolának, ezáltal a gyakorlatban is kipróbálhatják, amiről a délelőtt folyamán hallottak.

Forrás: Bakler-Szigeti Ibolya

A Madárbarát Kör következő találkozója szombaton lesz, melynek témája a Tények és tévhitek a téli madáretetéssel kapcsolatban címet kapta. Az alkalmon Somogyi Csaba terepmadarász előadását követően a klub két darab madáretetőt ajándékoz Vát település számára. Ezeket Vát közterületein tervezik majd elhelyezni, így olyanok is lehetőséget kapnak az etetőn megforduló madarak megcsodálására, akiknek eddig erre nem volt lehetőségük. Bakler-Szigeti Ibolya elmondta: a céljuk az, hogy minél többen kapjanak kedvet ahhoz, hogy otthonuk környékén gondoskodjanak a madarak téli eleségének biztosításáról.