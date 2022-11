Az elismerést Kvaszniczáné Marjai Flóra és Kvasznicza Ferenc, az étterem tulajdonosai vették át a Millenárison. - Nagyon megtisztelő, hogy ennyi szaktekintély között mi is helyet kaptunk a legmeghatározóbb étteremkalauz gáláján. A díjért különösen hálásak vagyunk, hiszen általa az egész csapat (a konyha és a felszolgálók) munkáját is elismerik. Szép pillanat volt - osztotta meg érzéseit lapunkkal Kvasznicza Ferenc. Hozzátette, azt, hogy mikor jártak náluk a Michelin kóstolói, csak találgatni tudják, ugyanis az inspektorok nem fedték fel kilétüket utólag sem. - Áprilistól volt köztudott, hogy az ellenőrök járják az országot. Nyilván, próbáltuk megfejteni, hogy vajon mely vendégeink lehettek azok, nagyon élveztük a találgatást – nyilatkozta Ferenc.

Kvasznicza Ferenc és Kvaszniczáné Marjai Flóra a díjjal

Forrás: MTI/Balogh Zoltán

A Kvasznicza házaspár által megálmodott étterem 2012-ben nyitotta meg a kapuit Őriszentpéteren.

- Egyetlenegy dolgot tartottunk fontosnak, hogy valami jót csináljunk. Konyhánk elsősorban az Őrség hagyományos ételeiből és alapanyagaiból indul ki, és ehhez teszi hozzá a modern csúcséttermek szakmai tudását és technológiáját" – vallották akkor és azóta is az ifjú tulajdonosok, akik elképzeléseik megvalósításához a megfelelő séfet is megtalálták: a pápai születésű, barcelonai Michelin-csillagos étterem és ötcsillagos szálloda konyháját is megjárt fiatal séf, Farkas Richárd 2017-ben csatlakozott a Pajta csapatához. A szakma is viszonylag hamar felfigyelt az őrségi étteremre: 2019 februárjában a Dining Guide gálán az év ifjú séftehetségének választották Farkas Richárdot, aki két és fél év alatt az ország tíz legjobb vidéki étterme közé "főzte be" a Pajtát. Egy évvel később, 2020-ban a Dining Guide Fenntarthatósági Díját nyerte el a Pajta Bisztró.

A Pajta fiatal, vagány séfje nem csak a kereskedelmi televíziók főzős show-műsoraiban tűnt fel az elmúlt években, Ricsi számára az is fontos, hogy jó ügyek mellé álljon. 2020 decemberében első szóra igent mondott felkérésünkre, és a Vas Népe adventi jócselekedetei sorában örömmel vállalta, hogy a kőszegi SOS gyermekfalu lakásotthonaiban élő fiatalokkal közösen megfőzi a háromfogásos karácsonyi menüt. Tavaly - ugyancsak a Vas Népe adventi akciójában - ukrán menekült gyerekeknek sütött palacsintát és főzött szilvás gombócot. A legkiválóbb kreatív magyar teljesítményeket értékelő civil kezdeményezés, a Highlights of Hungary nagyköveteként pedig abban volt jelentős szerepe, hogy javaslatára az egykori Sigray-birtokon virágzó biogazdaságot működtető ivánci szakosított otthon bekerült a legkiválóbb hazai teljesítmények közé.