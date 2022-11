Nyugodtan telt számukra az este és a hétvége többi része is, nagyobb forgalomra a keddi napon számítottak. A temetőben az emberek illendően köszöntötték egymást a sírok között, égtek a gyertyák vagy az elektromos mécsesek a sírokon. Sok temetőben tartottak alkonyatkor ökumenikus megemlékezést. Így Őriszentpéteren is, ahol új közösségi emlékhelyet avattak. A művészi koncepció megálmodója és alkotója Palatkás József volt. A helyiek ezentúl itt gyújthatnak gyertyát a távoli településeken nyugvó szeretteik emlékére. Szombathelyen is nyugodt volt a forgalom hétfőn, sem torlódás, sem dugó nem volt a temető környékén.