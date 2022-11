Miközben augusztusban még Nemény András polgármester a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatójához fordult levélben, amiben az esetleges szombathelyi fakivágások miatti aggodalmának adott hangot, a város belterületén magánterületen több, mint száz fát vágtak ki novemberben. Dr. Szendrő-Németh Tamás szerint ez a városvezetés részéről kettős mérce, és a politikus akkori leveléből idézett: „Hisszük, hogy erdeink olyan örökséget képviselnek, amelyre gyermekeink és unokáink formálhatnak igényt és kérhetik számon majd rajtunk állapotukat évtizedekkel később”.

A blogger a Parkerdő lakópark mellett – amit szerinte lassan csak "Park lakóparknak" hívhatunk – megmutatta ismét a frissen vágott tönkök drámai képét, majd hozzáfűzte. - Polgármester úr, a gyerekek nem a jövőben kérik számon, hogy hova tűntek ezek a fák, hanem már most. Szendrő beszélt arról is: azon a területen kellett volna garantálni, hogy ilyen pusztítás ne történhessen, aminek eladásáról a baloldali képviselők döntöttek. Majd hangsúlyozta azt is: az adásvételi szerződésben és az értékbecslésben szereplő vételárak forintra megegyeznek. A dokumentumokból az pedig nem látszik, hogy szakértővel felbecsültették-e a területen lévő fát.

Így az „egymillió dolláros kérdés” most az: mennyi lehetett a kivágott fa értéke? - Azt – a közvagyont – ugyanis nem adhatták csak úgy ajándékba a nyertes cégnek, hogy azt tűzifának, daráléknak vagy más célra értékesítse - fejtette ki dr. Szendrő-Németh Tamás. A blogger arra is kitért, hogy az ingatlancsomag adásvételi szerződésében egy mondat sem utalt arra, hogy a favédelmi tervben foglaltaktól nem térhet el az ingatlanfejlesztő zrt. Szendrő ugyanakkor pedzegette azt a kérdést is: milyen következménnyel jár, ha a cég nem tartotta be az általa benyújtott favédelmi tervet. Így ezt mi is megkérdeztük a város jegyzőjétől.