- Az idei egy különleges vásár, hiszen egy nehéz gazdasági környezetben a korábbi évekhez képest változatlan színvonalon rendezzük meg. S ennek a kulcsa a szombathelyi összefogásban keresendő, aminek köszönhetően az idei díszkivilágítás a korábban megszokott pompájában ragyoghat. Ez a közösségi összefogás, azt gondolom, egy szép, az advent szellemiségével összhangban lévő üzenet – mondta el érdeklődésünkre dr. Károlyi Ákos jegyző, aki kislányával, Rozinával éppen az egyik körhintánál időzött, majd a város karácsonyfáját is megcsodálták. A jegyző arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon sok program várja nemcsak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is. - A régióban ez az egyik legszebb vásárrá nőtte ki magát, ami szombathelyieknek és nem szombathelyieknek egyaránt tartalmaz meglepetéseket - hangsúlyozta.