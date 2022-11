Mintegy 350 millió forintot nyertek el, amelyet megosztva a horvátnádaljai és a molnaszecsődi óvodák felújítására fordíthatnak. Mindkettő a Batthyány Coreth Mária Óvoda tagintézménye.

– A társulás tagjai azért jöttek össze, hogy az oktatási intézményeik megfelelő körülmények között, eredményesen működhessenek – emlékeztetett Bebes István, Körmend polgármestere, majd a horvátnádaljai tagintézmény felújítási terveit részletezte: komfortosabbá szeretnék tenni az épületet, a csoportszobákat, a tornaszobát felújítják, a fűtési rendszert szétválasztják, valamint kazáncsere lesz. A külső területen a terasz újul meg, árnyékolókat alakítanak ki a gyerekek védelmében, de a játszótér is megújul, és parkolókat is kialakítanak. A pályázat jóvoltából a nádaljai településrész 21 kis óvodása is megfelelő környezetben fejlődhet.

– Molnaszecsőd óvodájának épülete egy nagyon régi iskolaépület volt, emiatt annak állaga nem felelt meg mindenben a modern kor követelményeinek – erről már Varga Gyula, Molnaszecsőd polgármestere beszélt. A pályázathoz először a tulajdonjogokat kellett rendezni, ugyanis az épület korábban a református egyházé volt. Most teljes körű felújítást terveznek itt is: víz-, villany- és fűtés-korszerűsítés, szigetelés biztosan lesz. Ezzel pedig több évtizedre megoldódik a kérdés, a faluban biztosan marad az óvoda. Ebbe a tagintézménybe jelenleg 26 gyerek jár.