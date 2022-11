Törökné Horváth Eszter, Nagymizdó polgármestere köszöntötte a falubelieket, akik szép számmal jelentek meg az átadó ünnepségen. - A mai rohanó világban sokszor nem jut időnk arra, hogy megálljunk, és örüljünk annak, amit elértünk - kezdte beszédét a polgármester, majd a beruházások részleteit ismertette. A 2021-es zárt kerteket támogató pályázatból a szarvaskendi bekötőúttól 550 méter hosszban újították fel a szőlőhegyi utat, a kivitelezés 20 millió forintba került. Az átadó ünnepségen a kivitelező képviseletében jelen volt Németh Lajos. Az idei Magyar falu programból kommunális eszközöket - teleszkópos magassági ágvágót, fűkaszát, önjáró gyűjtős fűnyírót, motorfűrészt, magasnyomású mosót, áramfejlesztőt, ütve csavarozót és kompresszort - is vásároltak, közel 1,4 millió forint értékben. ​

Forrás: Szendi Péter

-Az önkormányzat saját erőből is fejleszt, szépíti a falut, ennek jó példája a most felújított kereszt a hegykapu bejáratánál, amely Kovács László mesterember keze munkáka nyomán most már régi fényében pompázik. Köszönet jár Kolozsvári Renátának és Kolozsvári Jenőnek, akik a kereszt ügyét felkarolták, és gondozzák a környezetét. Nekik köszönhetően kerülhetett a kereszt mellé a tabló, amely a történetét írja le - tette hozzá Törökné Horváth Eszter.

V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy az útfejlesztés minden településen meghatározó jelentőségű. Nagymizdó ezen a téren sikereket ért el, hiszen hat belterületi útja mellett most a szőlőhegyi útja is megújulhatott - mondta a képviselő, majd a zártkerti programról beszélt, amely különösen kedves a szívének. - Kétszázezer hektár zárkert van az országban, ez Balaton területének hatszorosa. A Hegyhát egyik jellegzetessége a zártkert, Vas megye mellett Zala megye az, ahol szinte minden dimbes-dombos területen van egy-egy szőlőhegy, és hozzá kapcsolódó kultúra. A cél az, hogy ez megmaradjon.