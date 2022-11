Az ízek versenyére kókuszos és karamellás szaloncukrokat is alkotott, utóbbival be is zsebelte az első helyezést. A Karamell Gold elnevezésű szaloncukorban lágy karamellkrém és egy roppanós, ostyás réteg kényezteti az ízlelőbimbókat.

Vadócz Jenő mindhárom bezsebelt díja elismerést érdemel – bejglijét a szakmai zsűri (köztük Harsányi Levente, a cukrász végzettséggel is rendelkező műsorvezető), míg a szaloncukrokat kóstoltatás útján többszáz civil értékelte.